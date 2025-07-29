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Edirne'de Kız Arkadaşını Darbeden Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de ayrılmak isteyen G.G, erkek arkadaşı E.B. tarafından darbedildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 12:09
Edirne'de Kız Arkadaşını Darbeden Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de Şiddet Olayı: Kız Arkadaşını Darbeden Şüpheli Yakalandı

Edirne'de, kız arkadaşını darbettiği iddia edilen E.B. adlı şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Atatürk Mahallesi 206'ncı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, G.G. isimli kadın, erkek arkadaşı E.B.'ye ayrılmak istediğini söyledi. Bu durum üzerine E.B., G.G.'yi darbederek evden çıkmasını engelledi. Ayrıca, kapıyı kilitleyip anahtarı balkondan sokağa attı.

Olayın ardından G.G., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi ve şüpheli E.B.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, G.G.'nin sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Edirne'de kız arkadaşını darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de kız arkadaşını darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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