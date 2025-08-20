DOLAR
Edirne'de Köylere Su Tankeri Dağıtımı: 2026'da 253 Köye Tamamlanacak

Vali Yunus Sezer, 2026 sonuna kadar Edirne'nin 253 köyüne yangın müdahalesi için su tankeri dağıtılacağını, yıl sonunda 90 tankere ulaşılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:56
Edirne'de köylere su tankeri dağıtımı sürüyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde düzenlenen Araç Lansman ve Yangın Tankeri Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, ormanları ve tarım arazilerini yangınlara karşı korumada su tankerlerinin önemine dikkat çekti.

Hedef: 2026 sonuna kadar 253 köy

Sezer, yangınlara hızlı müdahalenin harcanacak emeğin ve oluşacak zararın önüne geçtiğini belirterek, "Bugün dağıtacağımız 21 su tankeri ile köylerimize şu ana kadar 70 tankerin dağıtımını yaptık. Verdiğimiz 20 sipariş ile yıl sonunda 90 su tankerini köylerimizle buluşturmuş olacağız. Önümüzdeki yıl da peyderpey alım yaparak 253 köyümüzün tamamına su tankeri dağıtmış olacağız." dedi.

Özel İdare yatırımları ve ekipman alımları

Sezer, İl Özel İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda 3 arazöz, 3 çekici, 2 roley tank ve çöp kamyonu satın aldıklarını, ayrıca 5 kamyon, 3 greyder, 2 ekskavatör ve loder alımı da yapacaklarını söyledi.

Köylerde yaşayan vatandaşların konforu için kaliteli asfalt çalışmaları yürüttüklerini belirten Sezer, "200 kilometre sıcak asfalt hedefimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. Sezer, araç parkını genişleterek asfalt maliyetlerini düşürmeyi amaçladıklarını aktardı.

Su yönetimi ve baraj çalışmaları

Sezer, sulama göletleri yapımının sürdüğünü ve Meriç ile Tunca nehirlerindeki düşük su seviyelerine rağmen ortak su yönetimi ile tarımsal sulamadaki sorunların aşıldığını vurguladı. Sezer, "Çakmak Barajı'nda 150 milyon metreküp suyu inşallah kış ayları boyunca depolayacağız" dedi ve Tunca Nehri'ndeki barajın da bir-iki yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Siyasi ve yerel destek

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal su tankerlerinin yangınlarda önemine işaret ederek, "Tankerler maliyet olarak baktığınızda, görünüş olarak baktığınızda küçük bir hizmet gibi geliyor ama faydası kendi boyunu çok fazla aşıyor" dedi ve anında müdahale imkanının önemini vurguladı.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, son 2 yılda merkez ve köylere birçok eser kazandırmak için çalışıldığını belirtti. İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve Tayakadın Muhtarı Fikri Turan da alınan araçların hayırlı olmasını dileyip emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından su tankerleri köy muhtarlarına teslim edildi. Törene Belediye Başkan Vekili Savaş Çerkez, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

