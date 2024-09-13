Edirne'de Kuzey Makedonya Bağımsızlık Kutlaması

Edirne'de Kuzey Makedonya'nın 33. Yıl Dönümü Kutlandı

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 33. yıl dönümü, Edirne'de özel bir etkinlikle kutlandı. Etkinlik, bir otelde düzenlenmiş olup, İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya'nın ulusal marşının okunmasıyla başladı.

Vali Sezer: "Kuzey Makedonya Kardeş Ülke"

Edirne Valisi Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya ve Türkiye'nin bağlılık ve kardeşlik ilişkilerini vurguladı. Sezer, "Kuzey Makedonya bizim açımızdan çok önemlidir; çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve milli şairimiz Mehmet Akif'in memleketidir. Bu nedenle, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük bir anlam taşıyan iki evlat sunmuştur," dedi.

Bağımsızlık Günü Mesajları

Sezer, ayrıca Kuzey Makedonya'nın eğitim, kültür ve ticaret alanında Balkanlar'da önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Bağımsızlık gününü kutlayarak, ülkenin nice yıllara ulaşmasını diledi.

Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ise Türkçe yaptığı konuşmada, bağımsızlıklarını kutlamak üzere toplandıklarını ifade etti. Manasijevski, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin güven ve karşılıklı saygı üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Kuzey Makedonya'nın Edirne Fahri Konsolosu Eser Cevahir, bağımsızlık yıl dönümünde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Katılımcılar

Etkinliğe, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük gibi önemli isimler katıldı.

Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığının 33. yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de kutlama programı düzenlendi. Edirne Valisi Yunus Sezer, programda konuşma yaptı.

Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığının 33. yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de kutlama programı düzenlendi. Edirne Valisi Yunus Sezer, programda konuşma yaptı.

Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığının 33. yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de kutlama programı düzenlendi. Edirne Valisi Yunus Sezer, programda konuşma yaptı.

Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığının 33. yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de kutlama programı düzenlendi. Edirne Valisi Yunus Sezer, programda konuşma yaptı.