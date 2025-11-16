Edirne'de mantar toplayanlar patlamamış top mermisi buldu

Edirne'nin Büyükdöllük köyünde mantar toplayan köylüler, Balkan Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisini jandarma ve bomba imha timi ile imha ettirdi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 18:06
Bomba imha timi bölgeyi güvenlik altına alıp müdahale etti

Edirne'nin Büyükdöllük köyü kırsalında mantar toplamak için arazide bulunan köylüler, Balkan Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi tespit etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan değerlendirme sonrasında mermi, olay yerine çağrılan bomba imha timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Serdar Çayan olayla ilgili, "Mantar toplarken patlamamış top mermisi buldum. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundum. Olay yerine gelen bomba imha timi, mermiyi imha etti" şeklinde konuştu.

