Edirne'de mantar toplayanlar patlamamış top mermisi buldu

Bomba imha timi bölgeyi güvenlik altına alıp müdahale etti

Edirne'nin Büyükdöllük köyü kırsalında mantar toplamak için arazide bulunan köylüler, Balkan Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi tespit etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan değerlendirme sonrasında mermi, olay yerine çağrılan bomba imha timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Serdar Çayan olayla ilgili, "Mantar toplarken patlamamış top mermisi buldum. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundum. Olay yerine gelen bomba imha timi, mermiyi imha etti" şeklinde konuştu.

