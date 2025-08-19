DOLAR
Edirne'de Meriç Nehri'nde 2,5 m ve 100 kg'lık yayın yakalandı

Edirne Meriç Nehri'nde, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında amatör balıkçı Salih Taştarla oltayla yaklaşık 2,5 metre ve 100 kilogramlık yayın yakaladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:17
Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında amatör balıkçı tarafından avlandı

Edirne'de Meriç Nehri'nde oltayla yaklaşık 2,5 metre boyunda ve 100 kilogram ağırlığında bir yayın balığı yakalandı.

Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında avlanan amatör balıkçı Salih Taştarla (53), oltasını kontrol ettiğinde büyük bir balık yakaladığını fark etti.

Taştarla, yaklaşık 2,5 metre boyunda ve 100 kilogram ağırlığındaki yayın balığını zorlukla kıyıya çıkardı.

AA muhabirine konuşan Taştarla, bu büyüklükte bir balığı ilk kez yakaladığını belirtti ve şunları söyledi: "Daha önce balık yakalıyorduk ama hiç bu kadar büyüğü denk gelmedi. Çok zorlandık, yaklaşık 1 saat uğraştık. Sonucunda Allah kısmet etti, aldık kenara."

