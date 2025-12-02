Edirne'de motosiklet bariyere çarptı: Trakya Üniversitesi öğrencisi T.E. ağır yaralı

Edirne'de otogar yakınlarında bariyere çarpan motosiklet sürücüsü T.E. ağır yaralandı; motosiklet yaklaşık 40 metre sürüklendi, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 18:57
Kaza ve müdahale

Edirne’de üniversite öğrencisi T.E.’nin kullandığı 17 ACB 984 plakalı motosiklet, otogar yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu motosikletin yaklaşık 40 metre sürüklendiği, sürücünün vücudunda ağır yaralanmalar meydana geldiği bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Trakya Üniversitesi öğrencisi olan T.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

