Edirne'de Narkotikle Mücadelede Önemli Başarılar

Edirne Valisi'nden Narkotik Suçlarla Mücadele Açıklaması

Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kentindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına dair dikkat çekici bilgiler paylaştı. Valilikte düzenlenen Eylül Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sezer, 2024 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla yapılan uyuşturucu operasyonlarında elde edilen bilgileri aktardı.

Yakalama Oranlarında Önemli Artış

Vali Sezer, "Bu dönemde 1 ton 980 kilogram esrar, 1 ton 22 kilogram skunk, 38 kilogram eroin, 44 kilogram metamfetamin ve 7 milyon 50 bin kök kenevir ele geçirdik ve imha ettik." ifadelerini kullanarak, Edirne'nin yurt dışı ile bağlantılı organize suçlarla da mücadele ettiğine vurgu yaptı. Bu yılki yakalamaların, geçen yıla göre yüzde 36 oranında arttığını belirtti.

Kaçak Eşya ve Altın Ele Geçirildi

Sezer ayrıca, uyuşturucu dışında sınır kapılarında 334 kilogram altın ile birlikte 2 milyar 225 milyon lira değerinde kaçak eşya, tarihi eser, cep telefonları ve elektronik sigaraların yakalandığını açıkladı.

Asayiş Olaylarında Düşüş

Edirne'de asayiş olaylarında yüzde 12 azalma yaşandığını da aktaran Sezer, evden hırsızlıkta yüzde 66, motosiklet hırsızlığında yüzde 67 ve dolandırıcılık olaylarında yüzde 29 düşüş kaydedildiğini belirtti. Bu önemli başarıda etkin uyarı ve mücadele çalışmalarının rolünü vurguladı.

Trafikte Güvenlik Önlemleri Artacak

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında da düşüş olduğunu ifade eden Sezer, bu konuda alınacak olan önlemlerin artırılacağını sözlerine ekledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Eylül Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası Valilikte, narkotik suçlarla mücadeleye ilişkin basın açıklamasında bulundu.