Edirne'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Edirne'de Orman Yangınına Müdahale Başladı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, Ömeroba köyü yakınlarında meydana gelen orman yangınına acil müdahale ediliyor. Yangının nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.

Yangına Hızlı Müdahale

İhbarın ardından Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına iki yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve su tankeri ile birlikte 50’den fazla personel müdahale ediyor.

Rüzgar Etkisiyle Zorlaşan Söndürme Çalışmaları

Yangının kontrol altına alınması için sürdürülen oldukça zorlu çalışmalar, rüzgarın alevleri yayması sebebiyle daha da güçleşiyor. Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için seferber olmuş durumda.

Destek Ekipleri Gönderildi

Yangın söndürme çalışmalarına, çevre ilçelerden de destek ekipleri gönderilmiştir. Durum sürekli olarak güncellenmekte ve yangının kontrol altına alınması hedeflenmektedir.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.