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Edirne'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde başlayan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 18:32
Edirne'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Edirne'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Devam Ediyor

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen orman yangını, henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklı olarak çıkmış durumda. Yangına, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, itfaiye ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

Alevlerle Mücadele

Ekipler, alevlerle mücadele etmek için çok sayıda arazöz, su tankeri ve yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için hızlı bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yangın söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmekte ve bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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