Edirne'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına acil müdahale sürüyor. Yangın, Sivritepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle ortaya çıktı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Yangın ihbarının ardından, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Edirne Belediyesi, DSİ, İl Özel İdaresi ve Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye yönlendirildi.

Çalışmalara 5 söndürme uçağı ve 3 helikopter aktif olarak destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabaları devam ediyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.