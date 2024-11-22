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Edirne'de Otobüste Külçe Altın Ele Geçirildi

Edirne'de yapılan otobüs aramasında 2 kilo 43 gram külçe altın bulunan Romanya vatandaşı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:07
Edirne'de Otobüste Külçe Altın Ele Geçirildi

Edirne'de Otobüste Külçe Altın Yakalandı

Edirne'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir otobüs aramasında, çantasında 2 kilo 43 gram külçe altın bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, bölgedeki güvenlik çalışmalarını artırarak yurt dışına çıkış yapacak otobüsleri durdurdu.

Şüpheli Romanya Vatandaşı

Yapılan denetim sırasında, yolculardan Romanya vatandaşı M.R.B.'nin çantasında yapılan aramada külçe altın ele geçirildi. İlgili polis ekipleri, durumu derhal değerlendirerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu olay, Edirne'deki kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen sıkı denetimlerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Edirne'de polis ekiplerince bir otobüste yapılan aramada çantasında 2 kilo 43 gram külçe altın...

Edirne'de polis ekiplerince bir otobüste yapılan aramada çantasında 2 kilo 43 gram külçe altın bulunan şüpheli gözaltına alındı.

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