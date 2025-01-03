Edirne'de Otobüsteki Yolcudan 177 Tarihi Sikke Çıktı

Edirne'de Dikkat Çeken Kaçakçılık Olayı

Edirne'de, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda, otobüste bulunan bir yolcunun üzerinde 177 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Ele Geçirilen Sikkeler

Yapılan aramada bulunan sikkelerin gümüş, bronz ve bakır olduğu tespit edildi. Yetkililer, bu sikkelerin tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Olayın Gelişimi

Edirne Valiliği, Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda, Edirne istikametine giden bir otobüs durdurularak, yolcuların üzerleri detaylı bir şekilde arandı.

Yolcu Gözaltına Alındı

Yapılan aramanın ardından, ele geçirilen sikkelerle ilgili olarak şüpheli yolcu gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Edirne'de durdurulan otobüsteki yolcunun üzerinde yapılan aramada çok sayıda sikke ele geçirildi.