Edirne'de Otomobil ve SUV Çarpıştı: 6 Yaralı

Edirne Keşan'da Kazalı Trafik Olayı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, Sanayi Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

Kaza Detayları

Ş.Ç. (41) yönetimindeki 34 VN 5863 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen B.B. yönetimindeki 34 FNC 464 plakalı SUV ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle SUV tipi araç devrildi.

Yardım Çağrısı

Kaza sonrası durumdan haberdar olan yetkililer, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk etti. Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte araçta bulunan D.Ç. (18), P.Ç. (6), A.B. (21) ve İ.Ö.K. (5) ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik Kameraları ile Belgelenen Olay

Kaza anı, olay yerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler, çarpışmanın şiddetini gözler önüne seriyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.