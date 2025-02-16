Edirne'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

Edirne'de Sağanak Yağış Başladı

Edirne'de bu sabah saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan yağış, kısa sürede sağanağa dönüştü. Şehir genelinde etkili olan yağış, yer yer su birikintilerine yol açtı.

Vatandaşlar Yağmura Hazırlıksız Yakalandı

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını beklerken, diğerleri şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Şu anda hava sıcaklığının 4 derece civarında olduğu Edirne'de, sağanağın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kış Havası Kapıda

Bunların yanı sıra, hava tahminlerine göre, kentte salı ve çarşamba günleri kar yağışı da bekleniyor. Bu durum, Edirne'de kış koşullarının etkisini arttıracak gibi görünüyor.