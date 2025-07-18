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Edirne'de Saros Sahilleri İçin Heyecan Verici Düzenlemeler

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros sahil bölgesinin Türkiye'de öne çıkan turizm merkezlerinden biri olacağına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 09:53
Edirne'de Saros Sahilleri İçin Heyecan Verici Düzenlemeler

Edirne'de Saros Sahilleri'nin Geleceği Parlıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'ne kıyısı olan kentin sahillerinin Türkiye'nin en çok tercih edilen turizm akslarından biri haline geleceğini duyurdu. Vali Sezer, Edirne'nin sahil köyleri ve kıyı bölgelerinde yaptığı ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Kapsamlı Düzenlemeler Hayata Geçiyor

Sezer, Saros Körfezi'ndeki sahillerde kapsamlı düzenlemeler yaptıklarını belirterek, İbrice Limanı'nda dalış merkezleri için yeni projelerin hayata geçirildiğini aktardı. "Daha düzenli bir alan oluşacak. Bu çalışmaları sürdüreceğiz. Gelecek hafta dalış kulüplerinin temellerini atacağız. 10 gün içerisinde bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz," dedi.

Çöp Sorunu Çözüldü ve Yeni Yaşam Alanları Kazandırıldı

Sezer, sahillerdeki çöp sorununu çözdüklerini ve bölgeye yeni yaşam alanları kazandırıldığını ifade etti. Ayrıca, sahil bandında ışıklandırmalı yürüyüş yolları yapılacağını duyurarak, Edirne'nin Saros Körfezi'nin önemli değerine sahip çıkmakta geç kaldıklarını belirtti.

Düzensizlikle Mücadele ve İmar Çalışmaları

Vali Sezer, sahil bölgesinde düzenin sağlanması için iki yıldır yoğun bir mücadele yürüttüklerini dile getirdi. "Bir dönem şehirlerimizi gecekondulara teslim ettik, aynı hatayı tarım arazilerimizde tekrarlamamalıyız. Kaçak yapılaşma, 'tiny house'lar ve düzensizlikle mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

İmar düzenlemeleri gerektiğinin altını çizen Sezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresi işbirliğinde yürütülen çalışmalara dikkat çekti. "Imarsız hiçbir yapıya göz yumulmayacak, kimseye istisna tanınmayacak" diyerek, Saros'un değerini bilip gelecek nesillere güzel bir miras bırakmayı hedeflediklerini ifade etti.

İncelemeler ve Gelecek Hedefler

Vali Sezer, programı kapsamında Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enez Hükümet Konağı şantiyesi, Çataltepe köyünde yapımı tamamlanan halı saha ve İpsala Sınır Kapısı'nda da incelemelerde bulundu. Edirne'nin, Saros Körfezi'nin yeni turizm merkezi olacağını müjdeledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin sahil köyleri ve kıyı bölgelerinde gerçekleştirdiği...

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin sahil köyleri ve kıyı bölgelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin sahil köyleri ve kıyı bölgelerinde gerçekleştirdiği...

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin sahil köyleri ve kıyı bölgelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

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