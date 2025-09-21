Edirne'de Şehit Ailesini 846 Bin Lira Dolandıran 11 Şüpheli Adliyede

Edirne'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin şehit ailesini 846 bin lira dolandırdığı iddiasıyla 11 şüpheli, İstanbul ve Antalya'da yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 13:36
Edirne'de şehit ailesine yönelik büyük dolandırıcılık iddiası

11 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi

Edirne'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir şehit ailesini 846 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmada, Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu zanlılar İstanbul ve Antalya'da yakalanarak Edirne'ye getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer alan isimler şöyle kaydedildi: E.G. İ.K, M.H, B.Ö, K.S.E, A.E, A.Y, H.H.A, S.D, Ş.G. ve H.A.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi'ne götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın sürdüğünü ve zanlıların yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, çalışmalarından dolayı Edirne valisini ve emniyet personelini tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı: 'Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz her zaman şehit ailelerimizin yanındadır.'

Soruşturma ve adli işlemler sürüyor.

