Edirne'de Selimiye Camisi çevresinde dilencilere ve satıcılara para cezası

Edirne Belediyesi Zabıta ekipleri Selimiye Camisi çevresinde turistleri rahatsız eden satıcılara ve dilencilere para cezası uyguladı, paralara el konuldu.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:48
Zabıta ekipleri Selimiye Meydanı'nda denetim yaptı

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Camisi ve Selimiye Meydanı çevresinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirerek turistleri rahatsız edenlere müdahale etti.

Ziyaretçilere ısrarla ürün satmaya çalışan veya dilencilik yapan kişiler bölgeden uzaklaştırılarak haklarında işlem başlatıldı. Yapılan denetimler sonucu ilgili kişilere para cezası kesildi.

Dilencilere kesilen para cezalarının yanı sıra üzerlerinde bulunan paralara da el konuldu. Uygulama, tarihi alanın düzeninin korunması ve ziyaretçilerin huzurunun sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

