Edirne'de Seyir Halindeki Akaryakıt Tankerinde Yangın Söndürüldü

Edirne'de Akaryakıt Tankeri Yangını Korkuttu

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde seyir halindeki bir akaryakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. N.Y. tarafından kullanılan 34 JM 8667 plakalı tanker, Keramettin köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, panik yapmadan aracı hemen yol kenarına park etti ve durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yaklaşık 1,5 saatlik bir mücadele verdiler.

Maalesef, akaryakıt tankeri tamamen yandı ve olayın gerçekleştiği sırada gözyaşlarına boğulan sürücü N.Y., çevredekiler tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.