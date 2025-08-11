DOLAR
40,7 0%
EURO
47,34 0,18%
ALTIN
4.388,53 1,25%
BITCOIN
4.892.048,22 -1,3%

Edirne'de Seyir Halindeki Akaryakıt Tankerinde Yangın Söndürüldü

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bir akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 14:19
Edirne'de Seyir Halindeki Akaryakıt Tankerinde Yangın Söndürüldü

Edirne'de Akaryakıt Tankeri Yangını Korkuttu

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde seyir halindeki bir akaryakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. N.Y. tarafından kullanılan 34 JM 8667 plakalı tanker, Keramettin köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, panik yapmadan aracı hemen yol kenarına park etti ve durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yaklaşık 1,5 saatlik bir mücadele verdiler.

Maalesef, akaryakıt tankeri tamamen yandı ve olayın gerçekleştiği sırada gözyaşlarına boğulan sürücü N.Y., çevredekiler tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri...

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri...

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor: Boğaz Trafiği Kapandı
2
Mersin Bozyazı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Soma'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Amasya'da 5 Yaban Keçisi Doğaya Salındı
5
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Çanakkale Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
7
Van'da Tehlikeli Krem Kullanımı: Dört Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi