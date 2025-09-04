DOLAR
Edirne'de Taksi ile Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Edirne'de Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nde taksi ile elektrikli motosiklet çarpıştı; iki yaralı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 00:27
Kaza ve Müdahale

Edirne'de bir ticari taksi ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

T.G. yönetimindeki 22 T 0099 plakalı taksi ile elektrikli motosiklet, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü üzerinde çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletteki iki kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde motosiklet sürücüsünün yakınlarının gelmesi ve yaşanan tartışma üzerine taksi sürücüsünün kaza yerinden ayrıldığı bildirildi.

