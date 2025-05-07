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Edirne'de Tarihi Köprüde Kaza: Sürücü Yaralandı

Edirne'de bir otomobil, tarihi köprünün bariyerlerine çarparak sürücüsünün yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 16:20
Edirne'de Tarihi Köprüde Kaza: Sürücü Yaralandı

Edirne'de Tarihi Köprüde Kaza Yaşandı

Edirne'de bir otomobilin tarihi Saraçhane Köprüsü'nün bariyerlerine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Olay, B.K. tarafından kullanılan 22 AAP 021 plakalı otomobilin köprü bariyerlerine çarpmasıyla gerçekleşti. Kaza sonrası bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, araç daha sonra çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Edirne'de bir otomobilin tarihi köprünün bariyerlerine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Köprüde...

Edirne'de bir otomobilin tarihi köprünün bariyerlerine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Köprüde asılı kalan araç ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Edirne'de bir otomobilin tarihi köprünün bariyerlerine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Köprüde...

Edirne'de bir otomobilin tarihi köprünün bariyerlerine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Köprüde asılı kalan araç ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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