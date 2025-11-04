Edirne'de Ters Devrilen Taksi Metrelerce Sürüklendi — Emniyet Kemeri Kurtardı

Edirne'de Ters Devrilen Taksi Metrelerce Sürüklendi

Emniyet kemeri sayesinde sürücü yara almadan kurtuldu

Edirne'nin Atatürk Bulvarında, 22 T 0460 plakalı ticari taksiyle seyreden sürücü Vezattin Başkurt, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada orta refüje çarptı ve otomobil ters devrildi.

Devrilen araç metrelerce sürüklendi. Emniyet kemerinin takılı olması sayesinde Başkurt kazadan yara almadan kurtuldu ve kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sürücü, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaza nedeniyle yol bir süre araç trafiğine kapatıldı; taksinin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Vezattin Başkurt, emniyet kemerinin önemine vurgu yaparak kemer takmanın hayati olduğunu belirtti.

