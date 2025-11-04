Edirne'de Ters Devrilen Taksi Metrelerce Sürüklendi — Emniyet Kemeri Kurtardı

Edirne Atatürk Bulvarı'nda 22 T 0460 plakalı taksi ters devrildi; sürücü Vezattin Başkurt emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:37
Edirne'de Ters Devrilen Taksi Metrelerce Sürüklendi — Emniyet Kemeri Kurtardı

Edirne'de Ters Devrilen Taksi Metrelerce Sürüklendi

Emniyet kemeri sayesinde sürücü yara almadan kurtuldu

Edirne'nin Atatürk Bulvarında, 22 T 0460 plakalı ticari taksiyle seyreden sürücü Vezattin Başkurt, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada orta refüje çarptı ve otomobil ters devrildi.

Devrilen araç metrelerce sürüklendi. Emniyet kemerinin takılı olması sayesinde Başkurt kazadan yara almadan kurtuldu ve kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sürücü, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaza nedeniyle yol bir süre araç trafiğine kapatıldı; taksinin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Vezattin Başkurt, emniyet kemerinin önemine vurgu yaparak kemer takmanın hayati olduğunu belirtti.

EDİRNE’DE TERS DEVRİLEN OTOMOBİLDE METRELERCE SÜRÜKLENEN SÜRÜCÜ, EMNİYET KEMERİNİN TAKILI OLMASI...

EDİRNE’DE TERS DEVRİLEN OTOMOBİLDE METRELERCE SÜRÜKLENEN SÜRÜCÜ, EMNİYET KEMERİNİN TAKILI OLMASI SAYESİNDE KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU.

EDİRNE’NİN ATATÜRK BULVARI’NDA TİCARİ TAKSİSİYLE SEYREDEN SÜRÜCÜ VEZATTİN BAŞKURT, ÖNÜNE ÇIKIŞ...

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altıntaş Zafertepeçalköy’de Ev Yangını Söndürüldü
2
Gölbaşı'nda Sepetli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı
3
İstanbul Çevreyolu'nda Scooterla Tehlikeli Yolculuk Kamerada
4
Sivas için 2026-2030 Turizm Master Planı Hazırlanıyor
5
Yerli Kömür Teşviki: Enerji Arz Güvenliğine Destek
6
Hatay’da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 7 Kişi Tutuklandı
7
Artvin'de Kaya Düşmesi: Çoruh Nehri'ne Yuvarlanan Kaya İki Lise Tahliye Ettirdi

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor