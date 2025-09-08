Edirne'de 'Topraktan Sofraya' Gastronomi Festivali: Balkan ve Saray Lezzetleri Söğütlük Millet Bahçesi'nde

Edirne'de 'Topraktan Sofraya' Gastronomi Festivali Söğütlük Millet Bahçesi'nde

Edirne Valiliğince düzenlenen 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali', ikinci kez ziyaretçilerle buluşacak. 25-28 Eylül tarihlerinde Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek festival, kente özgü lezzetleri ve bölgesel mutfak kültürünü öne çıkaracak.

Festivalin amacı ve sunumu

Kentte gastronomi turizminin çeşitlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte Edirne, Rumeli ve saray mutfağı yemekleri katılımcılara sunulacak. Festivalde görev alacak usta şefler, kentin asırlık lezzetlerini hem pişirecek hem de tanıtacak.

Etkinlikler ve katılımcılar

Etkinlik programında, Balkan ülkelerinden gelen şeflerin yöresel yemek sunumları yer alacak. Ayrıca festival kapsamında yemek yarışmaları, söyleşiler ve konserler düzenlenecek, ziyaretçilere çok yönlü bir gastronomi deneyimi sunulacak.

Eşzamanlı kültür ve sanat etkinliği

Aynı tarihlerde Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Yaşayan Miras Festivali ile ziyaretçilere kültürel ve sanatsal bir şölen de sunulacak.