Edirne'de 'Topraktan Sofraya' Gastronomi Festivali: Balkan ve Saray Lezzetleri Söğütlük Millet Bahçesi'nde

Edirne Valiliği tarafından 25-28 Eylül'de Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali' Edirne, Rumeli ve Balkan lezzetlerini tanıtacak.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 09:21
Edirne'de 'Topraktan Sofraya' Gastronomi Festivali: Balkan ve Saray Lezzetleri Söğütlük Millet Bahçesi'nde

Edirne'de 'Topraktan Sofraya' Gastronomi Festivali Söğütlük Millet Bahçesi'nde

Edirne Valiliğince düzenlenen 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali', ikinci kez ziyaretçilerle buluşacak. 25-28 Eylül tarihlerinde Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek festival, kente özgü lezzetleri ve bölgesel mutfak kültürünü öne çıkaracak.

Festivalin amacı ve sunumu

Kentte gastronomi turizminin çeşitlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte Edirne, Rumeli ve saray mutfağı yemekleri katılımcılara sunulacak. Festivalde görev alacak usta şefler, kentin asırlık lezzetlerini hem pişirecek hem de tanıtacak.

Etkinlikler ve katılımcılar

Etkinlik programında, Balkan ülkelerinden gelen şeflerin yöresel yemek sunumları yer alacak. Ayrıca festival kapsamında yemek yarışmaları, söyleşiler ve konserler düzenlenecek, ziyaretçilere çok yönlü bir gastronomi deneyimi sunulacak.

Eşzamanlı kültür ve sanat etkinliği

Aynı tarihlerde Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Yaşayan Miras Festivali ile ziyaretçilere kültürel ve sanatsal bir şölen de sunulacak.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Açılışına Katılacak ve Kabineye Başkanlık Edecek
2
8 Eylül 2025 Gündemi: Erdoğan'ın Açılışı, Orta Vadeli Program ve Eğitim Yılı Başlangıcı
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari Dengede İyileşme Dış Finansman İhtiyacını Azaltacak
4
Üsküdar Esnafı 12 Eylül'de Gelirini Gazze'ye Bağışlayacak
5
Yılmaz: Mali Disiplin ve Sürdürülebilir Büyümeden Sapma Yok
6
Yılmaz: Cumhurbaşkanımızın İradesiyle Ekonomi Programı Başarıyla Uygulanıyor
7
Edirne'de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 2 Kişi Yakalandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı