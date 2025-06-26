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Edirne'de Trafik Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti, Cenazeleri Defnedildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, bugün düzenlenen törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 18:30
Edirne'de Trafik Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti, Cenazeleri Defnedildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, toprağa verilmek üzere düzenlenen törenle defnedildi. Yeniköy kavşağı yakınlarında bir otomobilin ağaca çarpması sonucu gerçekleşen kaza, bölgede büyük bir üzüntü yarattı.

Kazada yaşamını yitiren Arif Ölçer, eşi Kübra Ölçer, Yasemin Çelik ve çocukları Muhammet Özcan Çelik (1) ile Yaren Naz Çelik (10) yakınlarının katılımıyla Uzunköprü Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mescit Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Kazada yaralanan baba Muhammet Çelik, hastanede tedavi gördükten sonra cenazeye katıldı. Ayakta durabilen baba Çelik, 1 yaşındaki oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Törende, vefat edenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Havsa Kaymakamı ve Uzunköprü Kaymakam Vekili Oğuzhan Aksoy ile Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, aileye başsağlığı dileklerini iletti. İkindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından, cenazeler Hasanpınar köyü yolu üzerindeki şehir mezarlığına defnedildi.

Ailenin, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan doktor muayenesi sonrası Uzunköprü'deki evlerine dönerken kazayı geçirdiği öğrenildi. Muhammet Çelik yönetimindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak ağaçla çarpması sonucu bu feci kaza meydana geldi. Olayda 5 kişi yaşamını yitirmiş, yalnızca sürücü yaralanmıştı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi...

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi...

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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