Edirne'de Uyuşturucu Hap Operasyonu: 2 Bin Hapla Tutuklama

Edirne'de Uyuşturucu Hap Operasyonu

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, evinde 2 bin uyuşturucu hap ele geçirilen 38 yaşındaki M.M. tutuklandı.

Jandarma Ekiplerinin Başarılı Çalışması

İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanıcılarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarına devam ediyor. Bu doğrultuda, jandarma ekipleri, M.M'nin evine düzenledikleri operasyonda 2 bin hap ve iki adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Yasal Süreç Başladı

Gözaltına alınan M.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin Mesleği ve Durumu

Şüphelinin, ilçedeki bir eczanede kalfa olarak çalıştığı öğrenildi ve bu durum, olayın boyutunu daha da düşündürücü hale getiriyor.