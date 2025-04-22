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Edirne'de Uyuşturucu ile Mücadele Tiyatroyla Anlatıldı

Edirne'de, emniyet mensuplarından oluşan tiyatro grubu, uyuşturucu ile mücadelede aile ilişkilerinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:25
Edirne'de Uyuşturucu ile Mücadele Tiyatroyla Anlatıldı

Edirne'de Uyuşturucu ile Mücadeleye Tiyatro Desteği

Edirne'de, uyuşturucu ile mücadele konusunu ele alan ilginç bir tiyatro gösterimi gerçekleştirildi. Emniyet mensuplarından oluşan bir grup, ailelerin uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı nasıl bir rol oynayabileceğini sahneyle izleyicilere aktardı.

Tiyatro Grubunun Oluşumu

Valilik öncülüğünde hayata geçirilen bu projeye, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi polis memuru Aynur Karaburun öncülük etti. Gönüllü emniyet mensupları ve ailelerinden oluşan bu grup, kısa süre önce kurularak "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı oyunla sahnelemeye başladı.

Son Gösterim Trakya Üniversitesi'nde

Oyun, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde izleyicilerle buluştu. Uyuşturucuyla mücadelede aile ilişkilerinin önemi üzerine odaklanan bu performans, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Değerli İsimlerin Katılımı

Gösterinin ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve diğer önemli isimler, sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti. Vali Sezer, "Bu yıl Aile Yılı. Aile yapısının kötü alışkanlıkları nasıl tetikleyebileceğini anlatan bu güzel oyunu sahneleyenleri kutluyorum" dedi. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadelede ortaya konan farkındalığın önemine değindi.

Gelecek Planları

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, bu yaratıcı yaklaşımın uyuşturucu ile mücadeleye farklı bir katkı sağladığını ifade ederek destek veren herkese teşekkür etti. Oyunun, Edirne'den sonra farklı şehirlerde sahnelenmesi planlandığı belirtiliyor.

Edirne'de emniyet mensuplarından oluşan tiyatro grubunun sahnelediği oyunla, uyuşturucuyla...

Edirne'de emniyet mensuplarından oluşan tiyatro grubunun sahnelediği oyunla, uyuşturucuyla mücadelede ailenin önemine dikkati çekildi. Kırklareli Valisi Uğur Turan (sağda), gösterim sonrası oyuncularla sohbet etti.

Edirne'de emniyet mensuplarından oluşan tiyatro grubunun sahnelediği oyunla, uyuşturucuyla...

Edirne'de emniyet mensuplarından oluşan tiyatro grubunun sahnelediği oyunla, uyuşturucuyla mücadelede ailenin önemine dikkati çekildi. Kırklareli Valisi Uğur Turan (sağda), gösterim sonrası oyuncularla sohbet etti.

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