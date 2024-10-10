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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 230 Kilogram Ele Geçirildi

Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 230 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 09:20
Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 230 Kilogram Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, bir tırda toplamda 230 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Yapılan Arama Sonuç Verdi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle birlikte koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışma sonucunda, yurda giriş yapan U.A. isimli sürücünün kullandığı tırda detaylı bir arama yapıldı.

Uyuşturucuların Türleri

Tırın dorsesinde 190 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 kilogram kokain ve 24 kilogram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, tır sürücüsü de gözaltına alındı.

Sürükleyici Sonuç

Emniyet birimindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 190 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 kilogram...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 190 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 kilogram kokain ve 24 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

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