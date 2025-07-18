Edirne'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Bulundu: Zanlı Tutuklandı

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu
Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulanan İ.Ç. isimli zanlı tutuklandı.
Detaylı Arama Sonucu Ele Geçirilenler
Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen İ.Ç.'nin evinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Bu arama sırasında:
- Ruhsatsız tabanca
- Havalı tüfek
- 2 tüfek kartuşu
- 470 gram esrar
- 10 uyuşturucu hap
- Esrar öğütücü
- Hassas terazi
ele geçirildi.
Gözaltı ve Tutuklama Süreci
Olay sonrası İ.Ç., gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir süreçte yakalandığı değerlendiriliyor.
Edirne'de evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan zanlı gözaltına alındı. Aramada, ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, 2 tüfek kartuşu, 470 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, esrar öğütücü ile hassas terazi ele geçirildi.