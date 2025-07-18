Edirne'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Bulundu: Zanlı Tutuklandı

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulanan İ.Ç. isimli zanlı tutuklandı.

Detaylı Arama Sonucu Ele Geçirilenler

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen İ.Ç.'nin evinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Bu arama sırasında:

Ruhsatsız tabanca

Havalı tüfek

2 tüfek kartuşu

470 gram esrar

10 uyuşturucu hap

Esrar öğütücü

Hassas terazi

ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olay sonrası İ.Ç., gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir süreçte yakalandığı değerlendiriliyor.

Edirne'de evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan zanlı gözaltına alındı. Aramada, ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, 2 tüfek kartuşu, 470 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, esrar öğütücü ile hassas terazi ele geçirildi.