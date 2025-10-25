Edirne'de Yağ Fabrikasında Patlama — Küspe Makinesi Yangını Söndürüldü

Edirne'nin Havsa ilçesindeki sıvı yağ üreten bir fabrikada, küspe sıkıştırma bölümünde bulunan makinede meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay ve müdahale

Havsa kara yolundaki fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı ve ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE, AFAD ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi. Fabrikada bulunan çalışanlar güvenli şekilde tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralılar ve soruşturma

Olayda yaralanan ve dumandan etkilenen 2 işçi, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, fabrikanın faaliyetleri geçici olarak durduruldu ve çalışanlar evlerine gönderildi.

Edirne'de sıvı yağ üreten bir fabrikanın küspe sıkıştırma makinesinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.