Edirne'de Yaralı Caretta Caretta Tedaviye Alındı

Edirne'nin Saros Körfezi kıyısında sahilde, Enez ilçesinin Karagöl mevkisinde başından yaralı bir caretta caretta bulundu. Vatandaşlar yaralı deniz kaplumbağasını fark ederek yetkililere bildirdi.

Müdahale ve Koruma Çalışmaları

Ekipler gelene kadar vatandaşlar, başından yaralanan caretta carettanın sıcaktan etkilenmemesi için üzerine nemli battaniye serdi.

Olay yerine Enez Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ve zabıta ekipleri sevk edildi. DKMP ekiplerince koruma altına alınan yaralı caretta caretta, İstanbul Akvaryum Deniz Canlıları Rehabilitasyon, Bakım, Tedavi ve Koruma Merkezi ekibine teslim edildi.

Edirne'nin Saros Körfezi kıyısında sahilde yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı.