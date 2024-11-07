Edirne'de Yasa Dışı Göçmen Yakalamaları

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
Edirne'de gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik Güçleri Denetimleri Arttırdı
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla şehir genelinde denetim ve kontrollerine devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Afganistan, Pakistan, Mısır ve Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmen ele geçirildi.
İşlemler Süreç Ediyor
Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.