Edirne'de Yasa Dışı Göçmen Yakalamaları

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik Güçleri Denetimleri Arttırdı

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla şehir genelinde denetim ve kontrollerine devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Afganistan, Pakistan, Mısır ve Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmen ele geçirildi.

İşlemler Süreç Ediyor

Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.