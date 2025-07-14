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Edirne'deki Anız Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Edirne'de anız yangını nedeniyle D-100 kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 16:03
Edirne'deki Anız Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Edirne'de Anız Yangını Çıktı

Edirne'nin Havsa ilçesinde geniş bir alanda etkili olan anız yangını söndürme çalışmaları hızla devam ediyor. Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangına, Havsa ve Edirne belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etmekte.

Yangına Destek Gönderildi

Ayrıca, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA aracı da yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla belirli bölgelerde devreye girdi. Yangının kontrol altına alınması için Abalar köyü camisinden anons yapılarak, köy sakinlerinin yangın söndürme çalışmalarına katılmaları adına bir çağrı yapıldı. Vatandaşlar bu çağrıya kulak vererek söndürme çalışmalarına destek oldular.

D-100 Kara Yolunda Kazanın Ayrıntıları

Bölgedeki yangının etkisi, D-100 kara yolunda da kendini gösterdi. Yoğunlaşan duman nedeniyle Edirne-Havsa istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı ve araçlar, çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

D-100 kara yolu Edirne-Havsa yönünde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yangın söndürme çalışmaları ve bölgedeki durum hakkında güncellemeler gelmeye devam ediyor.

Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. D-100...

Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. D-100 kara yolu Edirne- Havsa istikametinde yoğunlaşan duman nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. D-100...

Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. D-100 kara yolu Edirne- Havsa istikametinde yoğunlaşan duman nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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