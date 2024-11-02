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Edirne'deki Gastronomi Festivali Şeflerden Tam Not Aldı

Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali, şeflerden tam not alarak gastronomi meraklılarını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:25
Edirne'deki Gastronomi Festivali Şeflerden Tam Not Aldı

Edirne'de Gastronomi Coşkusu

Edirne Valiliği tarafından gerçekleştirilen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali", şeflerden tam not alarak büyük beğeni topladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen şefler, Karaağaç'taki tarihi tren garında düzenlenen etkinlikte katılımcılarla bir araya geldi.

Lezzet Dolu Sunumlar

Festivalde, Rumeli, Balkanlar ve Anadolu mutfağından özel lezzetler, şefler tarafından hazırlanarak misafirlere sunuldu. Şef Ceyda Özdemirli, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer'in öncülüğünde hazırlanan "Topraktan Sofraya Edirne" kitabının önemine dikkat çekti.

Gastronomik Zenginlik

Özdemirli, "Atölyelerde sunulan lezzetler harika. Valilik ve emeği geçen herkes bu organizasyonu kutlamayı hak ediyor," dedi. Rize'den katılan şef Emine Demirci, yöresel lezzetlerin yemek kültürünün sürekliliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Gelecek Nesillere Aktarma Noktası

İstanbul'dan gelen Alper Kılıç, festivalin değerini belirtirken, katılımcılara Balkan ve Anadolu mutfaklarından örneklerin sunulmasının unutulmaması gereken önemli bilgiler olduğunu söyledi. Sakarya'dan gelen şef Gonca Elif Gözbakar, bu tür festivallerin daha sık düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Çeşitli etkinliklerle devam eden festivalin yarın sona ereceği duyuruldu.

Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"ne Türkiye'nin...

Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"ne Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen şefler tam not verdi. Karaağaç'taki tarihi tren garında devam eden festivalde şefler katılımcılarla buluştu. Rumeli, Balkanlar ve Anadolu mutfağından lezzetler şefler tarafından yapılarak vatandaşlara ikram edildi. Şef Ceyda Özdemirli, açıklamada bulundu.

Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"ne Türkiye'nin...

Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"ne Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen şefler tam not verdi. Karaağaç'taki tarihi tren garında devam eden festivalde şefler katılımcılarla buluştu. Rumeli, Balkanlar ve Anadolu mutfağından lezzetler şefler tarafından yapılarak vatandaşlara ikram edildi. Şef Ceyda Özdemirli, açıklamada bulundu.

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