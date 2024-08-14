Edirne'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, İbriktepe köyünde bulunan çalılık alanda çıkan bir orman yangını sona erdirildi. Yangın, ilk olarak çalılık bölgelerde başladı ve kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar Üzerine Hızla Müdahale Gerçekleştirildi

Yangının bildirilmesinin ardından, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Keşan ve İpsala itfaiye ekipleri ile İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Ayrıca, Çanakkale'den gelen ekibin de yangın söndürme çalışmalarına destek sağladığı bildirildi.

Yangına Hava ve Karadan Müdahale

Yangın söndürme faaliyetleri kapsamında, 2 söndürme uçağı ve 2 helikopterin yanı sıra arazözler ve itfaiye araçları da etkin bir şekilde kullanıldı. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Vali Yardımcısı ve Kaymakam Bilgi Aldı

Edirne Vali Yardımcısı Vekili ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de bölgeyi ziyaret ederek, yangın hakkında bilgi aldı. Yangının ardından, yaklaşık 200 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.