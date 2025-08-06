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Edirne'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle başarılı bir şekilde söndürüldü.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 17:12
Edirne'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'nin Keşan İlçesinde Orman Yangını Söndürüldü

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Sivritepe mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Edirne Belediyesi, DSİ, İl Özel İdaresi ve Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye yönlendirildi.

Çalışmalara 5 söndürme uçağı ve 3 helikopter de destek vererek yangının söndürülmesi için mücadele etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü alanda, başlayan sağanak yağış da yangının söndürülmesine yardımcı oldu. Yangından etkilenen bir yılanın alevlerden kaçmaya çalıştığı görüntüler de dikkat çekti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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