Edirne Enez’de Silahlı Kavga: 2 Kişi Öldü

Edirne'nin Enez ilçesi Hasköy köyünde çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, şüpheli İ.U. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 21:30
Hasköy’deki çatışmada iki kişi yaşamını yitirdi

Edirne'nin Enez ilçesi Hasköy köyünde meydana gelen silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İ.U. ile N.S. ve E.K. arasında başlayan tartışma büyüdü. Tartışmanın ardından çıkan kavgada İ.U. tarafından N.S. ve E.K.'ye ateş açıldığı bildirildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.S. ve E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

N.S. ve E.K.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından sağlık ekiplerince morga kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.U. hakkında işlemler devam ediyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri olayın ardından bölgede inceleme yaptı.

