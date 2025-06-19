Edirne Heyetinden Kırkpınar Daveti: Devlet Protokolü İçin Kırmızı Dipli Mum

Edirne Heyeti, Başkentte Devlet Protokolüne Davet Gerçekleştiriyor

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında devlet protokolünü davet etmek üzere başkentteki ziyaretlerini sürdürüyor.

Önemli İsimler Eşlik Etti

Vali Sezer ve Başkan Akın’a, ziyareti sırasında AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü eşlik etti.

Kırmızı Dipli Mum ile Davet

Ziyaretler boyunca Edirne heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelerek, Kırkpınar'ın köklü geleneğini temsil eden "kırmızı dipli mum" ile güreşlere davette bulundu.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ne Zaman?

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4-6 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecektir.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında devlet protokolünü davet etmek amacıyla başkentteki ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Sezer (sağ 3) ve Başkan Akın’a (sol 3) ziyaretlerde; AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal (sol 2), CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan (solda), Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş (sağda) ve 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü (sağ 2) eşlik etti. Ziyaretler kapsamında, Edirne heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı, Kırkpınar'ın köklü geleneğini temsil eden "kırmızı dipli mum" ile güreşlere davet etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında devlet protokolünü davet etmek amacıyla başkentteki ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Sezer (sağ 3) ve Başkan Akın’a (sol 3) ziyaretlerde; AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal (sol 2), CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan (solda), Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş (sağda) ve 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü (sağ 2) eşlik etti. Ziyaretler kapsamında, Edirne heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı, Kırkpınar'ın köklü geleneğini temsil eden "kırmızı dipli mum" ile güreşlere davet etti.