Edirne Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri İçin Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Her yıl 5-6 Mayıs'ta gerçekleştirilen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin yaklaşmasıyla birlikte Edirne'de esnaf, şenlikler için hummalı bir hazırlığa girmiş durumda. Tüm şehirde şenlik coşkusu sararken, turist akını için de hazırlıklar sürüyor.

Yoğun Rezervasyon Talepleri

Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri için yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Otel işletmecisi Can Pekbaş, konaklama tesislerinde rezervasyon oranlarının artığını belirterek, bazı otellerin dolduğunu ifade etti. Pekbaş, şenliklerin Edirne turizmi açısından büyük bir movitasyon kaynağı yarattığını vurguladı.

Hıdrellez Coşkusuna Özel Kurabiyeler

Edirne'nin ünlü kurabiyecileri de şenlikler için özel üretimler yapıyor. Geleneksel badem ezmeli ve kavala kurabiyelerine Kakava temalı süslemeler eklenerek, ziyaretçilere renkli ve lezzetli alternatifler sunulacak. İşletmeci Kemal Kılıç, lezzetli ürünlerin misafirlere sunulmak üzere hazırlandığını belirtti.

Ciğercilerde Hazırlık Var

Öte yandan, şehirdeki ciğerciler de artacak müşteri talebine yanıt verebilmek için personel ve malzeme takviyeleri yapıyor. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, "Gelen misafirlere en lezzetli tava ciğerini sunmak için hazırız" dedi.

UNESCO Ve Geleneksel Etkinlikler

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de etkinliğin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını hatırlatarak, iki gün süren etkinliklerin her sene yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Soytürk, Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayan bahar kutlamalarının, insanların sağlıklı ve huzurlu bir dönem dileklerini içeren geleneksel bir etkinlik olduğunu belirtti.

Baharın müjdecisi Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'ne sayılı günler kala Edirneli esnaf, şenlikler için hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin gelmesi beklenen Edirne'de, otel işletmecileri yoğun taleple karşılaştı. Kentteki konaklama tesislerinde rezervasyon oranları yükselirken, bazı oteller tamamen doldu. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, açıklamada bulundu.

Baharın müjdecisi Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'ne sayılı günler kala Edirneli esnaf, şenlikler için hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin gelmesi beklenen Edirne'de, otel işletmecileri yoğun taleple karşılaştı. Kentteki konaklama tesislerinde rezervasyon oranları yükselirken, bazı oteller tamamen doldu. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, açıklamada bulundu.