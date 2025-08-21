Edirne Korucu Köyü Göleti Kuraklık Nedeniyle Su Seviyesi Azaldı

Kuraklık ve aşırı sıcaklar su kaynaklarını etkiliyor

Edirne'nin merkeze bağlı Korucu köyündeki göletin su seviyesi, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yoğun buharlaşma nedeniyle azaldı.

Kentte son dönemde görülen kısa süreli sağanak yağışlar, nehir ve göletlerin dolmasına yeterli katkıyı sağlayamadı. Bu durum su kaynaklarındaki çekilmeyi sürdürüyor.

Korucu köyünde tarımsal sulama ve hayvanların su ihtiyacının karşılandığı göletin doluluk oranı, mayıs ayından itibaren gerilemeye başladı.

Göletin büyük bölümünde su tamamen çekildi ve çekilen alanlarda çatlaklar oluştu. Su seviyesindeki azalmanın sonucu olarak gölet tabanında sazlık ve otluk alanlar ortaya çıktı.

Daha önce de Meriç ve Tunca nehirlerinin bazı bölümlerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su akışı durmuştu. Ayrıca Küçükdöllük köyündeki gölet tamamen kururken, Süloğlu'daki Keramettin Göletinde su seviyesinin düşmesi üreticilerin ekinlerini sulamasını engelledi; ekili ayçiçeği ve mısırlar kurudu.

