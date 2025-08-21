DOLAR
40,94 0%
EURO
47,82 -0,15%
ALTIN
4.396,68 0,19%
BITCOIN
4.663.354,63 0,4%

Edirne Korucu Köyü Göleti Kuraklık Nedeniyle Su Seviyesi Azaldı

Edirne'nin Korucu köyündeki göletin su seviyesi, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle mayıs ayından itibaren geriledi; göletin büyük bölümü tamamen çekildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 09:51
Edirne Korucu Köyü Göleti Kuraklık Nedeniyle Su Seviyesi Azaldı

Edirne Korucu Köyü Göleti Kuraklık Nedeniyle Su Seviyesi Azaldı

Kuraklık ve aşırı sıcaklar su kaynaklarını etkiliyor

Edirne'nin merkeze bağlı Korucu köyündeki göletin su seviyesi, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yoğun buharlaşma nedeniyle azaldı.

Kentte son dönemde görülen kısa süreli sağanak yağışlar, nehir ve göletlerin dolmasına yeterli katkıyı sağlayamadı. Bu durum su kaynaklarındaki çekilmeyi sürdürüyor.

Korucu köyünde tarımsal sulama ve hayvanların su ihtiyacının karşılandığı göletin doluluk oranı, mayıs ayından itibaren gerilemeye başladı.

Göletin büyük bölümünde su tamamen çekildi ve çekilen alanlarda çatlaklar oluştu. Su seviyesindeki azalmanın sonucu olarak gölet tabanında sazlık ve otluk alanlar ortaya çıktı.

Daha önce de Meriç ve Tunca nehirlerinin bazı bölümlerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su akışı durmuştu. Ayrıca Küçükdöllük köyündeki gölet tamamen kururken, Süloğlu'daki Keramettin Göletinde su seviyesinin düşmesi üreticilerin ekinlerini sulamasını engelledi; ekili ayçiçeği ve mısırlar kurudu.

Edirne'de merkeze bağlı Korucu köyünde bulunan göletin su seviyesi, kuraklık ve aşırı sıcaklara...

Edirne'de merkeze bağlı Korucu köyünde bulunan göletin su seviyesi, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle azaldı. Göletin büyük bölümünde su tamamen çekildi, bu alanlarda çatlaklar meydana geldi. Su seviyesinin azalması nedeniyle gölet tabanında sazlık ve otluk alanlar oluştu.

Edirne'de merkeze bağlı Korucu köyünde bulunan göletin su seviyesi, kuraklık ve aşırı sıcaklara...

İLGİLİ HABERLER

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds'u Ankara'da Karşıladı
2
Ankara'da Baraj Doluluk Oranı Yüzde 39,41'den 19,42'ye Geriledi
3
İzmir'de 101 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
İzmir Menemen'de 22 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan B.A. Yakalandı
5
İsrail'in Gazze Saldırıları: 10 Sivil Hayatını Kaybetti
6
Kayseri İncesu'da Motosiklet Kazası: Nurican Karaca (23) Hayatını Kaybetti
7
Yanan Ormanlar Bölgeye Uygun Fidanlarla Ağaçlandırılıyor

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı