Edirne Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı

Edirne'de Dolandırıcılık Operasyonu

Edirne merkezli olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı. Operasyon, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında yürütüldü.

Dolandırıcılığın Boyutu

Soruşturma sürecinde, müşteki İ.N.O'nun banka hesabından bilgisi dışında başka hesaplara toplamda 90 bin lira aktarıldığı tespit edildi. Yapılan incelemeler, bazı banka hesaplarının dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını ve toplamda yaklaşık 20 milyon lira işlem hacmine ulaşıldığını ortaya çıkardı.

Şüpheli İsimler ve Operasyon

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Ankara’da O.A, G.A. ve S.D., Giresun’da S.Ç, İstanbul’da ise A.B, E.B, M.A.B, C.B, B.T. ve E.T. gözaltına alındı. Suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen A.B'nin 81 suç kaydından arandığı anlaşıldı.

Ele Geçirilen Materyaller

Yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu, ayrıca kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ve 50 fişek ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde aranan şüphelilerden biri Ankara'da yakalanarak Edirne'ye getirildi. Bir şüpheli daha aranıyor.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 zanlı, adli makamlara sevk edildi. Hakimlik, suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen A.B'nin de aralarında bulunduğu M.A.B, E.B, M.A.Ş.'yi tutukladı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, C.B'nin "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan mevcut bir cezası olduğu için tutuklama kararı verildi.

Edirne merkezli 4 ilde, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

Edirne merkezli 4 ilde, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 10 şüpheli yakalandı.