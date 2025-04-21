Edirne'nin Tava Ciğer Ustası Kazım Gilan, 'Anadolu Mutfak Kültürü' Ödülünü Kazandı

Edirne Tava Ciğer Ustası Kazım Gilan'a Onur Ödülü

Edirne'de 76 yaşındaki tava ciğer ustası Kazım Gilan, 2025 yılında gerçekleştirilecek FoodinLife Hospitality Awards kapsamında 'Anadolu Mutfak Kültürü' ödülüne layık görüldü. Mesleğe 1964 yılında adım atan Gilan, 2016'da kent turizmine önemli katkılarından ötürü 'Yılın Ahisi' seçilmişti.

Gilan, hiç ayrılmadığı Osmaniye Caddesi'ndeki dükkanında tava ciğerini ustalıkla hazırlamaya devam ediyor. Kentte 'ustaların ustası' olarak anılan Gilan, Anadolu mutfağının özgün lezzetlerini yaşatıp, gelecek nesillere aktarma çabasıyla bu ödülü kazandı.

Ustalığın Yıllara Dayanan Tecrübesi

AA muhabirine özel açıklamalarda bulunan Gilan, ciğerciliğe çırak olarak başladığını ve 60 yılı aşkın süredir ustalık yaptığını belirtti. Kendisi, tava ciğerinin Edirne'nin en önemli yöresel tatlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Ciğerin kalitesi, doğranması ve pişirilmesi büyük titizlik gerektirir. Ustanın el becerisi de bu süreçte hayati öneme sahiptir. Yıllar içerisinde çok sayıda usta yetiştirdim" ifadelerini kullandı.

Gilan, sağlığı el verdiği sürece mesleğini icra etmeye devam edeceğinin altını çizerken, ödül töreninin İstanbul'da gerçekleştiğini de ekledi. Aldığı ödülle Edirne tava ciğerinin Türkiye ve dünya çapında sevilen bir lezzet olduğunu hatırlatan Gilan, “Bu işin ustası olarak ödül aldığım için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Kültürel Değerlerin Tanıtımı

Bölgesinin kültürel değerlerinin tanıtımına sürekli katkı sunan Gilan’ı İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de ziyaret ederek tebrik etti. Soytürk, Kazım ustanın, Edirne mutfağının tanıtımında ve gastronomi turizmine önemli katkılar sağladığını ifade ederek, “Kazım usta, yıllardır bu eşsiz lezzeti büyük bir özenle hazırlayarak, Edirne’nin mutfak kültürünün zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi.

Edirne'de, 76 yaşındaki tava ciğer ustası Kazım Gilan "Anadolu Mutfak Kültürü" ödülüne layık görüldü.

Edirne'de, 76 yaşındaki tava ciğer ustası Kazım Gilan "Anadolu Mutfak Kültürü" ödülüne layık görüldü.