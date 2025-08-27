DOLAR
Edirne Polisi Sanal Devriyeyle Kayseri'de 34 Yıl 11 Ay Hapisle Aranan Şüpheliyi Yakalattı

Edirne polisi, 'Sıfır Aranan Projesi' kapsamında sanal devriye takibiyle hakkında 34 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'yi Kayseri Develi'de yakalattı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:54
Edirne polisi sanal devriyeyle Kayseri'de firariyi yakalattı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri takip sonucunda hakkında 34 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 772 bin lira para cezası bulunan Ayaş Cezaevi firarisi S.K.'nin yerini tespit ettirdi.

Operasyonun detayları

Ekipler, 'Sıfır Aranan Projesi' kapsamında yürütülen sanal devriye çalışmaları ve sosyal medya taraması sonucu şüphelinin Kayseri'nin Develi ilçesindeki annesinin evinde olabileceğini belirledi.

Durum, koordinasyon için Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Bildirimin ardından bölgede görevlendirilen Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alpaslan Mahallesi'ndeki adrese intikal ederek S.K.'yi yakaladı.

Aranan suçlar

Yakalanan şüphelinin, kesinleşmiş cezalarının yanı sıra 7 ayrı suçtan da arandığı bildirildi. Operasyon, dijital takip ve yerel emniyet birimleri arasındaki iş birliğinin örneği olarak kayda geçti.

