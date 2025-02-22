Edirne Sarayı'nda İhyalar Hızla Devam Ediyor: Selimiye Camisi 200 Yıl Sonra İzleniyor

Edirne Sarayı Cihannüma Kasrı'ndan 200 yıl sonra Selimiye Camisi izlendi; ihya çalışmaları hızla sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:58
Edirne Sarayı'nda İhyalar Hızla Devam Ediyor: Selimiye Camisi 200 Yıl Sonra İzleniyor

Edirne Sarayı'nın ihyası kapsamında başlatılan çalışmalar, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından hızla sürdürülüyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile birlikte bu çalışmaları yerinde inceleyerek, Milli Saraylar Edirne Sorumlusu Mert Can Polat'tan bilgi aldı.

Vali Sezer, Cihannüma Kasrı'ndan 200 yıl sonra Selimiye Camisi'ni seyrettiklerini belirtti. Edirne Sarayı'nın ihyası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Saraylar Başkanlığına teşekkür eden Sezer, çalışmaların hızla devam ettiğinin altını çizdi.

Edirne Sarayı'nda Cihannüma Kasrı, padişahın kabul odası Arz Odası, ikinci avluyu çevreleyen sur duvarları, Kum Kasrı hamamı ve birçok eser, Milli Saraylar Başkanlığı himayesinde yeniden hayat buluyor.

Edirne Sarayı'nın Tarihçesi

Edirne Sarayı'nın inşası 1450'de başlamış olup, 1475'te tamamlanmıştır. Sarayın kullanımı, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren azalmış ve bu sebeple tahribata uğramıştır. 1752'de yaşanan büyük deprem ve 1776'daki yangın, saraya büyük zarar vermiştir.

1827'de kısmi tamir gören yapı, 1829'da Edirne'yi işgal eden Rus güçleri tarafından ordugah olarak kullanılarak büyük kayıplar vermiştir. Vali Hurşit Paşa ve Hacı İzzet Paşa dönemlerinde gerçekleştirilen tamirat çalışmaları sayesinde bazı yapılar kurtarıldı. Ancak 1876-1877 Rus Savaşı'nda işgal kuvvetlerinin şehre yaklaşması üzerine, Babüssaade civarındaki cephane düşman eline geçmemesi için patlatıldı ve buna bağlı olarak Edirne Sarayı'ndaki birçok yapı da yıkıldı.

Yaklaşık 100 yapının bulunduğu düşünülen Edirne Sarayı'ndan günümüze sadece Babüssaade (Ak Ağalar Kapısı), Adalet Kasrı, Matbahı Amire (mutfak), su maksemi, Av Köşkü, Namazgahlı Çeşme ve Kum Kasrı hamamı gibi 11 eser ulaşabildi.

Pek çok üniversitenin uzun yıllar kurtarma kazıları yapmış olduğu bu alan, 2022 yılında ihya çalışmaları için Milli Saraylar Başkanlığına devredilmiştir.

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