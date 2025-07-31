Edirne Şehidinin Cenazesi Osmaniye'de Defnedildi

Edirne'de Şehit Olan Uzman Çavuşun Cenazesi Toprağa Verildi

Edirne'deki askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın cenazesi, Osmaniye'de düzenlenen bir törenle toprağa verildi. 25 yaşındaki uzman çavuş, Edirne'deki kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak burada şehit olmuştur.

Cenaze Töreni

Şehidin naaşı, Haraz Mahallesi'ndeki evinden helallik alınmasının ardından Karaçay Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'ye getirildi. Cenaze törenine katılan eşi Pınar Çakır, kocasının askeri kamuflajıyla katılarak duygusal bir an yaşadı.

İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu top arabasına konuldu ve Karaçay Mezarlığı'nda defnedildi.

Katılımcılar

Cenaze törenine şehidin kardeşleri, yakınları, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adana 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Naz ile mülki ve idari erkan katıldı.

Edirne'deki askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın cenazesi, Osmaniye'de toprağa verildi. Dün şehit olan 25 yaşındaki uzman çavuşun naaşı, Haraz Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Karaçay Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'ye getirildi.

Edirne'deki askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın cenazesi, Osmaniye'de toprağa verildi. Dün şehit olan 25 yaşındaki uzman çavuşun naaşı, Haraz Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Karaçay Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'ye getirildi.