Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde biçerdöverin çarptığı Ahmet Arıcan (64) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:04
Olayın ayrıntıları

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Turnacı köyü'nde tarlada ayçiçeği hasadı sırasında meydana gelen kazada, biçerdöverin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Kazada, biçerdöveri kullanan E.K. (58)'nin yönetimindeki makina, tarlada çalışan Ahmet Arıcan (64)'a çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arıcan, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arıcan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

