Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
Olayın ayrıntıları
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Turnacı köyü'nde tarlada ayçiçeği hasadı sırasında meydana gelen kazada, biçerdöverin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Kazada, biçerdöveri kullanan E.K. (58)'nin yönetimindeki makina, tarlada çalışan Ahmet Arıcan (64)'a çarptı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arıcan, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arıcan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.