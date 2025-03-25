Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayram Kıyafeti Desteği

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımı sağladı. Müdirlikten yapılan açıklama doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen projede, muhtaç durumdaki yetim ve öksüz çocukların bayramlıkları için giyim kartları, Edirne ve Kırklareli’nde tespit edilen hak sahiplerine ulaştırıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç yaptığı açıklamada, vakıfların hayır şartlarını imkanlar dahilinde yerine getirmeye çaba gösterdiğini ifade etti. Ramazan ayının başlangıcından itibaren, Edirne ve Kırklareli'nde 6 farklı noktada her gün 1500 kişiye iftar verildiğini belirten Saraç, ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlere de bayramlık kıyafet desteğinde bulunduklarını aktardı.

Saraç, yaptığı açıklamada, Edirne'de 142, Kırklareli'nde ise 110 çocuğa destek sağlandığını vurgulayarak, "Bölge Müdürlüğümüzce yapılan sosyal yardımlardan yararlanan, annesini veya babasını kaybetmiş yavrularımıza bayramlıklarını alabilmeleri için içinde 4 bin lira bulunan hediye kartlarını teslim ettik. Çocuklarımızın gözlerindeki sevinç, bizi katbekat mutlu etti," ifadelerini kullandı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımında bulunuldu.