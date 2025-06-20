Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Kalp Krizi Sonrası Hayatını Kaybetti

Edirne Valisi Yunus Sezer, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkulu Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Erdoğan Beypınar için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Beypınar, birkaç gün süren rahatsızlığının ardından ailesinin ısrarıyla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada kalp krizi geçirdiği tespit edilen Beypınar, acilen anjiyoya alındı, ancak hekimlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberinin ardından il bürokrasisi ve protokol üyeleri hastaneye giderek Beypınar ailesine başsağlığı diledi.

Valilik Bahçesinde Tören

Beypınar için düzenlenen anma töreni, Edirne Valiliği bahçesinde gerçekleştirildi. Hastane morgundan alınan Beypınar’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, valilik bahçesine getirildi. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Sezer, konuşmasında Beypınar’ın kaybının derin acısını taşıdıklarını ifade etti. Sezer, "Bugün burada yalnızca bir görev insanını değil, bir dostu, bir kardeşi, bir evladı ve bir babayı uğurlamak için bulunuyoruz. Hüznümüz derin, matemimiz büyük," dedi.

Sezer, Beypınar’ın mütevaziliği ve vatandaşlara olan hizmetleriyle her zaman anılacağını vurguladı. "Makam ve mevki onun için hiçbir zaman amaç olmadı, gayesi sadece aziz milletimize hizmet etmekti. Mekanı cennet olsun," diye ekledi.

Beypınar Ailesinin Duyguları

Beypınar’ın kızı Merve Beypınar Giden, babasının hayatı boyunca devlete ve millete hizmet ettiğini belirtti. Giden, "Babamla gurur duyuyorum. Hakkından fazlasında hiç gözüm olmadı. Hepinizden babam için dua istiyorum," dedi.

Törene, Beypınar ailesi, Edirne Valisi, milletvekilleri, komutanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Beypınar, Üç Şerefeli Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Erdoğan Beypınar’ın Kariyeri

Beypınar, 1966 yılında Bursa'nın Yenişehir ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Beypınar, Karaman ve Kırklareli Vali Yardımcılıkları ile çeşitli kaymakamlık görevlerinde bulundu. 2 yıl önce Edirne Vali Yardımcılığı görevine atanmıştı. Beypınar, evli ve bir çocuk babasıydı.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkulu Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Erdoğan Beypınar, Üç Şerefeli Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkulu Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Erdoğan Beypınar, Üç Şerefeli Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.