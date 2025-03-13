Edirne Valiliği Bulgaristan'da İftar Programı Düzenledi

Edirne Valiliği'nden Sofya'da İftar Programı

Edirne Valiliği'nin öncülüğünde oluşturulan Balkan Ülkeleri Edirne Platformu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da anlamlı bir iftar programı gerçekleştirdi.

İftar Programının Detayları

Edirne Valisi Yunus Sezer, basına yaptığı açıklamada, geçen yıl başlattıkları geleneği sürdürerek Ramazan vesilesiyle Balkanlar'daki soydaşlar ve dindaşlarla buluşmayı hedeflediklerini belirtti. Sezer, "Sofya'da hem soydaşlarımızla hem de İslam coğrafyasından burada bulunan kardeşlerimizle bir aradayız. İftarımızı beraber açacağız. Tabii burada olmak önemli. Hem kaynaşmayı hem dostluğu hem de ikili işbirliklerini artırıyoruz," dedi.

Edirne'nin Sınır Şehri Olmasının Önemi

Edirne'nin Bulgaristan ile sürekli bir diyalog hâlinde olduğunu anlatan Sezer, Sofya'daki iftar programına ülkede önemli birçok katılımcının olduğunu vurguladı. Bu katılımcılar arasında politikacılar, siyasi partilerin temsilcileri, diplomatlar ve sivil vatandaşlar yer aldı.

Balkan Ülkeleri Edirne Platformu'nun Çalışmaları

Vali Sezer'in öncülüğünde oluşturulan Balkan Ülkeleri Edirne Platformu kapsamındaki bu programın yanı sıra, Balkanların farklı şehirlerinde de benzer etkinlikler planlanıyor. Sofya dışında Prizren, Üsküp, İskeçe ve Gümülcine'de de iftar programları düzenlenecek.

Sema Gösterisi ile Program Noktalandı

Sofya'daki iftar programı, katılımcılara beyaz gömlek içinde yapılan sema gösterisi ile tamamlandı. Bu gösteri, programın maneviyatını artırarak katılımcılara görsel bir şölen sundu.

Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Ülkeleri Edirne Platformu tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da iftar programı düzenlendi. Program, sema gösterisi ile tamamlandı.

Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Ülkeleri Edirne Platformu tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da iftar programı düzenlendi. Program, sema gösterisi ile tamamlandı.