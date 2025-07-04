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Edirne Valisi Sezer, Otoyol Kalitesindeki Köy Yollarını Test Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, sıcak asfaltla kaplanan köy yollarını 'Lütfü Amca' ile birlikte test etti. Yatırımlar artacak.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 09:44
Edirne Valisi Sezer, Otoyol Kalitesindeki Köy Yollarını Test Etti

Edirne Valisi'nden Otoyol Kalitesinde Asfaltlama Testi

Edirne Valisi Yunus Sezer, direksiyon başına geçerek otoyol kalitesinde sıcak asfaltla kaplanan köy yollarını 'Lütfü Amca' ile test etti. Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

5,5 Kilometrelik Yeni Yol

Çalışmalar kapsamında şehir merkezi ile birçok köyün yolunun kesiştiği bursa yolu arasındaki 5,5 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplandı. Vali Sezer, Büyükdöllük köyü sakinlerinden Lütfü Kezer ile birlikte çalışmaları tamamlanan yolda test sürüşü yaptı.

Sıcak Asfalt Hedefleri

Makam aracının direksiyonuna geçen Sezer, yan koltuğa Kezer'i oturttu. Sürüş boyunca Kezer ile sohbet eden Sezer, 200 kilometre sıcak asfalt hedefi koyduklarını anlattı. Günde 1 kilometre asfalt serildiğini kaydeden Sezer, "Önce grup yollarını, sonra kalabalık köy yollarını ve ardından kalan tüm köy yollarını yapacağız. Uzun ömürlü olacak. Yaklaşık 20 santimetre kalınlığında asfalt atılıyor." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Olumlu Geri Dönüş

Kezer, yapılan yolları çok beğendiğini dile getirerek, "Aynı otoban gibi" ifadesini kullandı. Vali Sezer de Kezer'i, "Otoban gibi değil mi?" diyerek tasdikledi. Ayrıca, köylere yapılan yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizen Sezer, halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara hız vereceklerini vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, direksiyon başına geçerek "otoyol" kalitesinde sıcak asfaltla kaplanan...

Edirne Valisi Yunus Sezer, direksiyon başına geçerek "otoyol" kalitesinde sıcak asfaltla kaplanan köy yollarını "Lütfü Amca" ile test etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, direksiyon başına geçerek "otoyol" kalitesinde sıcak asfaltla kaplanan...

Edirne Valisi Yunus Sezer, direksiyon başına geçerek "otoyol" kalitesinde sıcak asfaltla kaplanan köy yollarını "Lütfü Amca" ile test etti.

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