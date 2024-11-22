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Edirne Valisi Yunus Sezer’den Üreticilere Destek: 'Devlet Her Zaman Yanınızda!'

Edirne Valisi Yunus Sezer, üreticilere destek mesajı verirken, sulama projelerinin hızlandırılacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:04
Edirne Valisi Yunus Sezer’den Üreticilere Destek: 'Devlet Her Zaman Yanınızda!'

Edirne'den Üreticilere Açık Cephane

Edirne Valisi Yunus Sezer, üreticilere açık çek veren bir konuşma yaparak, kamu kaynaklarının ve araçların her zaman üreticilerin hizmetinde olduğunu vurguladı. Sezer, İpsala Ticaret Borsası'nda düzenlenen Çeltik Sezonu Değerlendirme ve Su Yönetimi Toplantısı'nda, "Yeter ki siz üretin; bütün kamu kurum ve kuruluşlarının araç, gereç, personeli başımızın üzerindeki üreticilerin emrindedir," dedi.

Kuraklıkla Mücadele İçin Acil Eylem Planı

Sezer, Edirne'de sulanabilir durumda olan arazilerin kurak kalmasının, ülke için büyük bir kayıp olduğunu ve bu duruma karşı sulama projelerinin bir an önce tamamlanmasını istediklerini belirtti. Ayrıca, Çakmak Barajı'na şubat ayı itibarıyla su basılacağını ve bu durumun bölgedeki sulama ihtiyaçlarını karşılayacağına dikkat çekti.

Vali Sezer, çeltik üreticilerinin yoğun emek harcadığını ifade ederek, “Üreticilerimizin hayatlarını iyileştirme ve karşılaştıkları sorunları çözüm süreci için çalışıyoruz,” dedi. Ayrıca, kuraklık nedeniyle alınacak önlemler ve alternatif su planlamaları üzerine bilgiler verdi.

Enerji Maliyetleri ve Güneş Enerji Sistemleri

Sezer, çeltik üreticilerinin enerji maliyetlerini düşürmek için güneş enerjisi sistemleri (GES) kurulacağını duyurdu. Edirne’ye iki adet GES projesi yatırım programına alındı. Türkiye genelinde üç GES projesinden ikisinin Edirne’de olmasının önemine vurgu yaptı.

Üretim Planlaması ve Kira Sorunsalı

Vali Sezer, bu yıl yaşanan su sıkıntısının planlama yapılmasını zorunlu kıldığını ve DSİ, kamu kurumları ve özel idarelerle koordineli çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Edirne'deki tarım arazisi kiralama bedellerinin makul seviyeye çekilmesi gerektiğini, bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapacağını ifade etti.

Sezer, üreticilerin sorularını yanıtladıktan sonra, sulama projeleri ve barajların doluluk oranları hakkında bilgi vermek için DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da konuşma yaptı. Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, oda ve borsa temsilcileri ile birçok üretici katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Edirne Valisi Yunus Sezer (sağ 2), İpsala Ticaret Borsasında düzenlenen Çeltik Sezonu...

Edirne Valisi Yunus Sezer (sağ 2), İpsala Ticaret Borsasında düzenlenen Çeltik Sezonu Değerlendirme ve Su Yönetimi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Sezer, burada kamu kaynak, araç ve gereçlerinin ülkenin kalkınması ve üretim için üreticilerin emrinde olduğunu bildirdi.

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