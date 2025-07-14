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Edirne Valisi Yunus Sezer, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Vali Yunus Sezer, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi ve vatan savunmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 23:42
Edirne Valisi Yunus Sezer, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer'den Anlamlı Buluşma

Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, Trakya Üniversitesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazi yakınlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Manevi Değerler ve Vatanseverlik

Sezer, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin istiklal ve istikbali söz konusu olduğunda gösterdiği tarifsiz maneviyatı vurguladı. "Türk milleti, al bayrağını eline alarak, vatanı için sokaklara dökülmüştür" diyen Sezer, 15 Temmuz'un bir destan olduğunu ifade etti.

Sezer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz'da kimse millete ‘vatanınız elden gidiyor’ demeden, insanlar kendilerini sokaklarda buldu. Bütün şehir meydanlarında Türk bayrakları açıldı, İstiklal Marşı okundu ve sela sesleri yankılandı. Bu millet kimliğini ortaya koyarak vatanı için mücadele etti."

Vatan Topraklarının Kıymeti

Vali Sezer, "Her karış toprağında binlerce şehidin ve gazinin emeği olan bu mübarek vatan toprakları, Allah'ın izniyle Türk yurdu olmaya devam edecektir" şeklinde konuşarak, Türkiye'nin İslam'ın ve Türk milletinin son kalesi olduğunu da dile getirdi.

Şehitlerin Anısına Saygı

Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden de şehitlerin Türk milletinin onuru olduğunu vurguladı. Ergüden, "Şehitlerimiz ülkemizin bağımsızlık iradesinin temelini atan kutlu birer inancın temsilcileridir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ise Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na kadar Türk milletinin gösterdiği cesareti özellikle 15 Temmuz gecesinde tekrar sergilediğini belirtti.

Programa 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erdem Karaman, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve çeşitli kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit...

Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, programda şehit aileleri ve gazi yakınları ile sohbet etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit...

Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, programda şehit aileleri ve gazi yakınları ile sohbet etti.

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